Egyedülálló műtétet hajtottak végre egy egyéves kárpátaljai kisfiún

Lembergi szívsebészek műtöttek meg egyéves kárpátaljai kisfiút, aki egy ritka anatómiai rendellenességgel – a belső szervek tükörképi elhelyezkedésével – született.

A műtétet a Lembergi Első Orvosi Egyesület Lembergi Szent Miklós Gyermekkórházában végezték el, ahol az orvosoknak sikerült teljesen korrigálniuk az összetett veleszületett szívhibát.

A gyermek belső szervei úgynevezett tükörképi elhelyezkedésben voltak: a szív, a lép és a hasnyálmirigy a jobb oldalon, míg a máj és a vakbél a bal oldalon volt. Ez egy rendkívül ritka állapot, amely általában nem befolyásolja az ember közérzetét.

A kisfiú kilenc hónapos korában azonban egy rutinvizsgálat során az orvosok szívzörejt fedeztek fel nála. A további vizsgálatok a pitvarközi sövény hibáját mutatták ki, amely a tüdővénák részleges rendellenes elvezetésével járt együtt.

A tüdővénákból a vér nem a bal pitvarba áramlott, ahogy kellene, hanem a jobb pitvarba, amely tükörelhelyezkedése miatt az ellenkező oldalon volt.

Az eset összetettsége miatt a gyermeknek műtétre volt szüksége. A család Lembergben talált segítséget, ahol Nyugat-Ukrajna egyetlen gyermekgyógyászati szívsebészeti osztálya működik.

A kétórás beavatkozás során az orvosok lezárták a pitvarsövény-defektust, és a tüdővénákból a vért a bal pitvarba irányították, helyreállítva a vérkeringés helyes anatómiáját. A műtét sikeres volt.

A kisfiút és édesanyját öt nap múlva hazaengedték a kórházból. A gyermek jól érzi magát, aktívan fejlődik, így a jövőben csak rutinvizsgálatokon kell részt vennie.

