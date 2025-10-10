Gondatlanság miatt meghalt egy egyéves kislány Kárpátalján

Bíróság elé állítanak egy 39 éves nőt, miután gondatlansága következtében meghalt egyéves lánya.

A Mukachevo.net internetes hírportál tájékoztatása szerint a tragédia 2024 decemberében történt: a kislány kétoldali tüdőgyulladásban hunyt el, amit a hivatalos igazságügyi orvosszakértői vizsgálat is megerősített.

A tragédia az ungvári járási Koncházán (Koncove) történt.

A hatóságok megállapították, hogy az anya nem látta el a gyermek felügyeletével kapcsolatos kötelezettségeit: nem biztosította a megfelelő életkörülményeket, táplálkozást, és nem fordult időben orvosi segítségért.

Az ügyben a rendőrség Ukrajna Büntető Törvénykönyvének 166. cikke alapján indított eljárást – a gyermekgondozási kötelezettség szándékos elmulasztása miatt.

Az anyára 2–5 évig terjedő szabadságkorlátozás vagy szabadságvesztés szabható ki. A vádiratot már a bíróságnak továbbították.

Kárpátlja.ma

Forrás: Mukachevo.net

Nyitókép: illusztráció