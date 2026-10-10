Egymillió hrivnya értékű árut próbáltak humanitárius segélyként behozni Ukrajnába

Humanitárius segélynek álcázva próbáltak egy autót és több mint ezer csomag étrend-kiegészítőt behozni Ukrajnába a lengyel–ukrán határon, a Sehini–Medika határátkelőn keresztül – adta hírül az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya október 9-én.

A határőregység munkatársai a vámosokkal közösen leplezték le a szállítmányt. A 2003-as évjáratú Audit egy 25 éves, Lemberg megyei férfi vezette, aki Lengyelország felől érkezett Ukrajnába.

A jármű csomagtartójában 1331 csomag, különböző márkájú étrend-kiegészítőt találtak. A dokumentumok szerint az autót és az árut egy ukrán jótékonysági alapítvány címére szállították volna, az alapítvány azonban a vizsgálat során nem erősítette meg, hogy várta volna a küldeményt.

A jármű és a rakomány előzetesen becsült összértéke eléri az egymillió hrivnyát.

A vámosok jegyzőkönyvet vettek fel, az autót és az árut pedig lefoglalták, majd vámraktárba szállították.

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