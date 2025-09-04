Együttműködési megállapodást kötött Perecseny és Budapest XII. kerülete

Együttműködési megállapodás született Budapest XII. kerülete és Perecseny város között augusztus utolsó hétvégéjén – tudatta Budapest XII. kerülete a Facebook-oldalán augusztus 31-én.

Az egyezséget Ivan Pohorilyak, Perecseny polgármestere és Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere írta alá.

A megállapodás, amelynek középpontjában a szociális, kulturális és oktatási területek állnak, az első lépés egy későbbi testvérvárosi kapcsolat kialakítása felé.

Kárpátalja.ma