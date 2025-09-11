Együttműködés a kárpátaljai OVA és az orvostudományi akadémia között

A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás együttműködési memorandumot írt alá az Ukrán Nemzeti Orvostudományi Akadémiával – jelentette be a megye vezetése szeptember 11-én. A dokumentumot Vaszil Lazorisineccel, az akadémia elnökével írták alá.

A megállapodás célja közös projektek megvalósítása a katonák gyógyítása és rehabilitációja érdekében, valamint egészségügyi segítségnyújtás a veteránoknak, a háború miatt sérült civileknek, az elesett védők családjainak és a kárpátaljai lakosságnak.

A dokumentum tartalmazza sürgősségi orvosi ellátás biztosítását, online konzultációkat, diagnosztikát és kezelést is. Szükség esetén az akadémia szakemberei helyszíni konzultációkat is tarthatnak. Emellett a 32 intézetből álló akadémia és a megye egészségügyi dolgozói közös kutatásokban, képzéseken és tapasztalatcserében vesznek részt.

A következő lépés, hogy az Ungvári Nemzeti Egyetem orvosi karát is bevonják a programba, így a hallgatók közvetlenül tanulhatnak az ország vezető szakembereitől.

A felek kiemelték: közös céljuk a kárpátaljaiak életminőségének javítása és a magas szintű orvosi ellátás biztosítása.

Kárpátalja.ma