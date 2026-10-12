Éjszakai fagyokra és lehűlésre számíthatunk Kárpátalján

A hét folyamán fokozatosan csökken az éjszakai hőmérséklet Kárpátalján, a hegyvidéki területeken pedig fagyokra is számítani kell. Napközben ugyanakkor helyenként akár 18 Celsius-fokig is felmelegedhet a levegő.

Kedden, október 13-án változóan felhős, többnyire csapadékmentes idő várható. A hegyvidéken éjszaka és reggel helyenként mínusz 2 °C-ig csökkenhet a hőmérséklet, és köd is kialakulhat. Éjszaka 0–5, napközben 11–16 °C valószínű.

Szerdán jelentős csapadékra nem kell számítani. Éjszaka és reggel helyenként mínusz 3 °C-ig süllyedhet a hőmérséklet, és gyenge köd is előfordulhat. A síkvidéki területeken éjszaka 0–2 °C, a hegyekben mínusz 5 és 0 °C közötti hőmérséklet várható. Napközben 11–16, a hegyvidéken helyenként 6–8 °C-t mérhetnek.

Csütörtökön, október 15-én a hegyvidéken napközben helyenként gyenge eső is előfordulhat. Éjszaka 0–5, napközben 12–17 °C várható. A hegyekben éjszaka mínusz 2 °C-ig hűlhet a levegő, nappal pedig 4–9 °C valószínű.

Pénteken jelentős csapadék nem várható. Éjszaka 0–5, napközben 13–18 °C között alakulhat a hőmérséklet. A hegyvidéken éjszaka helyenként mínusz 2, nappal 5–10 °C-t mérhetnek.

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