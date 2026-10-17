Elektromos roller és motorkerékpár ütközött Alsókalocsán

Közúti baleset történt október 16-án a huszti járási Alsókalocsán (Kolocsava) – adta hírül a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a 12 éves helyi lakos elektromos rollerrel haladt lefelé a település egyik utcáján, amikor megpróbált kikerülni egy, az út jobb oldalán parkoló Mercedes típusú autóbuszt.

A fiú azonban nem győződött meg arról, hogy a manővert biztonságosan végrehajthatja-e, és áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy rendszám nélküli KOVI típusú motorkerékpárral. A motort egy 15 éves, szintén helyi fiú vezette.

Az ütközés következtében a 12 éves gyermek jobb lábszárán nyílt, elmozdulással járó törést szenvedett. Kórházba szállították, állapota stabil. A motoros nem sérült meg.

A rendőrök mindkét járművet lefoglalták, és a rendőrség kijelölt tárolóhelyére szállították.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A hatóságok külön vizsgálják azt is, hogy ki és milyen körülmények között adta át a motorkerékpárt a 15 éves fiúnak.

A nyomozás folyamatban van.

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