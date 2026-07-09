Elektronikus jegyrendszert vezettek be a Kárpátok nemzeti parkjaiban

Elektronikus jegyrendszert vezettek be több kárpáti nemzeti parkban és természetvédelmi területen. A turisták ezentúl néhány perc alatt, online is megvásárolhatják belépőjüket, a helyszínen pedig elegendő lesz okostelefonjukon felmutatni a QR-kódot.

Az új rendszer célja, hogy egyszerűbbé tegye a kirándulások előkészítését, valamint átláthatóbbá váljon a természetvédelmi területek látogatottságának és bevételeinek nyilvántartása.

A belépőjegyek bankkártyával, valamint Apple Pay és Google Pay segítségével is megvásárolhatók. A sikeres fizetést követően a jegy azonnal megérkezik a vásárló e-mail-címére, és a felhasználói fiókban is elérhető lesz. A parkok bejáratánál az ellenőröknek elegendő felmutatni a telefonon megjelenő QR-kódot.

A jegyeladásokból származó bevételek közvetlenül a nemzeti parkokhoz és természetvédelmi területekhez kerülnek. Az összegeket többek között turistautak fejlesztésére, természetvédelmi programokra, tudományos kutatásokra és a turisztikai infrastruktúra korszerűsítésére fordíthatják.

Az elektronikus rendszer emellett valós idejű adatokat szolgáltat a látogatók számáról, ami segíti a parkok vezetőit a turistaforgalom szabályozásában és a természeti környezet terhelésének csökkentésében.

A rendszert elsőként a Kárpátok térségének nemzeti parkjai és természetvédelmi területei vezették be. A bemutatót a Kárpáti Nemzeti Park egyik legnépszerűbb útvonalán, a Homják-hegyre vezető turistaösvényen tartották. A tervek szerint a jövőben további ukrajnai természetvédelmi területek is csatlakoznak az online jegyrendszerhez.

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