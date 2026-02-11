Életfogytiglani börtönbüntetést kérnek a gyermekét molesztáló kárpátaljai anyára

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség életfogytiglani börtönbüntetést kér arra az alsókálinfalvai anyára, aki megerőszakolta 10 éves lányát és videóra vette az esetet.

A Técsői Járási Bíróság a vádlottat 15 év szabadságvesztésre ítélte. Az ügyészség álláspontja szerint a kiszabott büntetés nem áll arányban az elkövetett bűncselekmények súlyával, ezért fellebbezésében életfogytiglani szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

A büntetőeljárás során bizonyítást nyert, hogy a nő élettársával együtt rendszeresen szexuális erőszakot követett el az akkor 10 éves kislány ellen. A nyomozás adatai szerint a nő az elkövetett bűncselekményeket videófelvételeken is rögzítette.

A vádlottakat 2023 márciusában vették őrizetbe, miután a sértett gyermek értesítette a hatóságokat. Az eljárás ideje alatt mindkét érintett előzetes letartóztatásban volt.

A nő korábban büntetett előéletű élettársát a bíróság jogerősen életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte többszörös nemi erőszak, gyermekpornográfia birtoklása, valamint családon belüli erőszak elkövetése miatt.

Az anyát a bíróság többszörös nemi erőszak, továbbá gyermekpornográfia előállítása, tárolása, terjesztése és a gyermek ilyen tartalom készítésére való kényszerítése miatt találta bűnösnek. A bíróság a nőt mindkét gyermeke vonatkozásában megfosztotta szülői jogaitól.

A gyermekek jelenleg édesapjukkal élnek.

A Kárpátaljai Fellebbviteli Bíróság az ügyben megindította az eljárást.

Kárpátalja.ma