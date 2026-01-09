Életveszélyes a jég: tilos a befagyott tavakra és folyókra lépni

Bár az elmúlt időszakban tartós hideg időjárás jellemezte térségünket, a tavak és folyók jegének vastagsága és teherbírása továbbra sem megfelelő, ezért a jégre lépni tilos és életveszélyes.

A szakemberek szerint a felszínen kialakult jégréteg sok helyen nem elég szilárd, vastagsága pedig egyenetlen, különösen a folyókon, víztározókon, befolyóknál, nádasok közelében, valamint ott, ahol a víz áramlik. Ezeken a területeken a jég akár pillanatok alatt beszakadhat az ember súlya alatt.

A hatóságok nyomatékosan kérik a lakosságot, hogy ne kockáztassák saját és mások életét, és sem gyalogosan, sem korcsolyával, szánkóval vagy járművel ne lépjenek a befagyottnak tűnő vizekre. A látszólag összefüggő jégfelszín megtévesztő lehet, hiszen alatta sok esetben vékony, repedezett jégréteg található.

Különösen veszélyeztetettek a gyermekek és a fiatalok, akik játék vagy sportolás közben könnyen a jégre merészkedhetnek. A szülők felelőssége, hogy felhívják gyermekeik figyelmét a veszélyekre, és megakadályozzák, hogy felügyelet nélkül a befagyott tavakhoz, folyókhoz menjenek.

A mentőszolgálatok arra is figyelmeztetnek, hogy jeges vízbe esés esetén percek alatt kialakulhat a kihűlés, ami súlyos sérülésekhez, sőt halálhoz is vezethet. A mentés ilyen körülmények között rendkívül nehéz és kockázatos, sokszor a segítők életét is veszélyezteti.

A hatóságok hangsúlyozzák: amíg hivatalosan nem jelzik, hogy a jég biztonságos és megfelelő vastagságú, minden természetes vízfelület jegét kerülni kell. A lakosságot arra kérik, hogy saját biztonságuk érdekében tartsák be a figyelmeztetéseket, és veszélyes helyzet észlelése esetén értesítsék az illetékes szerveket.

Az elővigyázatosság életet menthet – ne lépjenek a jégre!

Kárpátalja.ma