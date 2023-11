Elfogadás és elutasítás – mi a teendő iskolai zaklatás esetén?

Az elmúlt években egyre többször kerül sor az angol „bullying” szó használatára. Olyannyira, hogy már szinte elterjedtté vált, pedig nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a szó pontosan milyen tartalommal bír. Megfélemlítés, kiszolgáltatott személy bántalmazása, gyakran túlerővel, hatalmaskodó módon. Sokszor tettlegességig fajulóan, máskor ’csak’ lelki terrort alkalmazva. A bullying sajnálatos módon egyre több helyen jelenik meg, az iskolai zaklatások egyre gyakoribbak lettek. A szülők pedig néha tehetetlenül állnak és nem tudják, miként segíthetnének gyermeküknek.

„Pedig szülőként, tanárként, sőt intézményi szinten is tudunk tenni a bullying, azaz iskolai zaklatás ellen” – kezdi Pollák Éva, a Mindwell Pszichológiai Központ szakmai vezetője. – „És kell is tennünk, hiszen valóban gyakori és súlyos probléma, amely sok diákot érint. A legfontosabb az erről való nyílt kommunikáció, a gyermek felé fordulás, támogatás, annak elérése, hogy a gyermek tudja, hogy van segítsége, támogatása. Rendkívül fontos, hogy biztosítsuk a gyermeket arról, hogy nem ő a hibás, és nincs egyedül ezzel a problémával. Hallgassuk meg őt, és adjunk neki lehetőséget arra, hogy megossza a tapasztalatait. Ezután lépjünk kapcsolatba az iskolával, a tanárokkal és az iskolapszichológussal, hogy közösen kezeljük a helyzetet.”

A pszichológus szerint természetesen fontos a felvilágosítás és a prevenció. Az iskolákban elengedhetetlen, hogy rendszeresen beszéljenek a bullyingról, annak következményeiről és arról, hogyan lehet megelőzni. Ez lehetővé teszi, hogy a diákok megértsék, mi a bullying, hogyan azonosíthatják, és milyen lépéseket tehetnek annak megelőzése érdekében. Ezenkívül támogatni kell az empátia és az elfogadás kultúrájának kialakítását az iskolában. Szerencsére hazánkban egyre több antibullying program elérhető akár intézményes szinten.

„Ezt azért tartom nagyon fontos dolognak, mert a gyanús vagy agresszív viselkedés jeleinek felismerése az iskolai személyzetre hárul, mint ahogy nekik kell tudni beavatkozni is” – folytatja Pollák Éva. –„Gyakran előfordul, hogy a zaklatók maguk is támogatásra szorulnak, a bullying mellett egyébként is problémás viselkedést tanúsítanak. Ilyenkor a szülők bevonásán túl az iskolának törekednie kell rá, hogy ez a gyermek is megkapja a számára szükséges támogatást. Fontos továbbá, hogy az iskolai programok olyan konfliktuskezelési és kommunikációs készségeket tanítsanak, amelyek segítik a diákokat abban, hogy egészséges módon kezeljék a konfliktusokat és megfelelően kommunikáljanak másokkal.”

Az iskolának figyelemmel kell kísérnie az iskolai környezetet, hogy időben észlelhessék a bullying incidenseket. Fel kell hívni a tanárok és az iskolai személyzet figyelmét arra, hogy fontos a diákok közötti kapcsolatok figyelése, valamint a gyanús vagy agresszív viselkedés jeleinek felismerése. Az iskolai személyzetnek megfelelően kell beavatkoznia és intézkednie az ilyen esetekben, és biztosítania kell, hogy a diákok biztonságban érezzék magukat az iskolában.

A szülőknek pedig aktívan részt kell venniük a gyermekük életében, és nyitott kommunikációs csatornákat kell fenntartaniuk. Beszéljünk a gyermekünkkel arról, hogyan telt a napja, és figyeljük meg, hogy vannak-e jelei annak, hogy zaklatásnak van kitéve. Ha problémát észlelünk, forduljunk az iskolához, és kérjünk segítséget a helyzet megoldásához.

Ezek az intézkedések segíthetnek a bullying elleni küzdelemben, de minden eset egyedi, ezért más megoldásokat igényelhet. Fontos, hogy a gyermek támogatva érezze magát, és hogy minden érintett fél aktívan részt vegyen a probléma megoldásában.

Forrás: hirado.hu

Fotó: Illusztráció