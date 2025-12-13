Elgázoltak egy idős férfit a Técsői járásban

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt december 12-én este a técsői járási Bedőházán (Bedevlja) – adta hírül a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szombaton.

A rendfenntartók közleménye szerint egy 30 éves bedőházai lakos Opel Astra márkájú személygépkocsijával elütött egy 68 éves helyi lakost, aki az úttesten feküdt.

A rendőrség elemezte a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyekből kiderült, hogy az áldozat kerékpárral közlekedett az úton, amikor, eddig ismeretlen okokból leesett a bicikliről és eszméletét vesztette. Ezután érkezett az autós, aki elütötte az eszméletlen férfit. A nyugdíjas a gázolás miatt olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

