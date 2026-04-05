Elgázoltak egy motorost Ungváron

Közlekedési baleset történt Ungváron, a Spenik és a Ruszka utca kereszteződésében – adta hírül a mukachevo.net internetes hírportál Vitalij Glagola újságíró Telegram-bejegyzésére hivatkozva április 5-én.

Az esetről , amelyen jól látszik, hogy egy Skoda márkájú személyautó sofőrje nem adott elsőbbséget egy szabályosan haladó motorosnak, és elgázolta. Az ütközés következtében a motoros átrepült az autón, majd az aszfaltra zuhant.

Arról nincs információ, hogy a motoros mennyire súlyos sérüléseket szenvedett. A rendvédelmi szervek vizsgálják a baleset pontos körülményeit.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: Vitalij Glagola/Telegram