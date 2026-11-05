Elhunyt donor veséjét kapta meg egy ötéves kárpátaljai kisfiú Lembergben

Sikeres veseátültetést hajtottak végre Lembergben egy ötéves, Kárpátaljáról származó kisfiún. Márk egy elhunyt donortól kapott új vesét, a műtét előtt csaknem két éven át peritoneális dialízissel tartották életben.

A hírről a Gyermekgyógyászati Központ – Ohmatdit Kórház számolt be Facebook-oldalán.

Márk veleszületett húgyúti rendellenességekkel jött világra: húgyvezetékei kórosan fejlődtek, veséi pedig alulfejlettek voltak, ezért már élete első napjaitól orvosi ellátásra szorult. Hároméves korában, egy torokgyulladást követően állapota tovább romlott, veséi pedig felmondták a szolgálatot.

2024 őszén súlyos állapotban szállították a Gyermekgyógyászati Központba. Roman Andrunyevics orvos elmondása szerint a kisfiúnál súlyos veseelégtelenséget és hiperkalémiát – a vér káliumszintjének veszélyes emelkedését – állapítottak meg. Állapota stabilizálása érdekében először hemodialízist alkalmaztak.

„Mivel a család Kárpátalján él, nehézséget jelentett volna, hogy hetente háromszor Lembergbe utazzanak. Ezért peritoneális dialízist javasoltunk, amely otthon is elvégezhető” – idézte fel Roman Andrunyevics.

Márk édesanyja, Angelina elmondta, hogy csaknem két éven keresztül minden este csatlakoztatta fiát egy speciális készülékhez, amely éjszakánként mintegy 12 órán át működött.

Egyik éjszaka telefonon értesítették Angelinát, hogy találtak megfelelő donorvesét a kisfiú számára. A donor egy 44 éves, Rivnéből származó férfi volt. Miközben a transzplantációs sebész a vesét Lembergbe szállította, az orvosi csapat megkezdte Márk felkészítését a műtétre.

A szerv megérkezése után az orvosok haladéktalanul elvégezték a transzplantációt. A vérkeringés helyreállítását követően a beültetett vese működésbe lépett, a kisfiúnál szinte azonnal megindult a vizeletkiválasztás. Kevesebb mint egy nap alatt a laboreredményei is normalizálódtak.

A kórházból való távozása után Márk továbbra is orvosi felügyelet alatt marad. A szakemberek rendszeresen ellenőrzik a beültetett vese működését, és szükség szerint módosítják az immunszuppresszív kezelést, hogy megelőzzék a szerv kilökődését.

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