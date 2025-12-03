Elindult a 3000 km-es ingyenes vasúti program Ukrajnában

Tesztüzemben elindult a „3000 km Ukrajnában” elnevezésű állami program, amely a frontvonalhoz közeli települések lakóinak nyújt támogatást, és új megközelítést vezet be a vasúti személyszállítás finanszírozásában. A kezdeményezés a kormány döntése értelmében a „Téli támogatás” elnevezésű elnöki program keretében működik.

Erről Ukrajna Közösségi és Területfejlesztési Minisztériuma számolt be Facebook-oldalán.

A program elsődlegesen a frontközeli térségekhez kapcsolódó vasútvonalakra fókuszál. Már december 3-tól az Ukrzaliznicja alkalmazásában legfeljebb 3000 kilométernyi ingyenes utazást lehet igényelni, összesen négy utazás erejéig. A kedvezmény a szabad helyek függvényében vehető igénybe plackart, kupé, regionális vonatokon, valamint InterCity 2. osztályon, a kijelölt 24 útvonal egyikén. A lista folyamatosan frissül.

A program első járatai december 5-én indulnak el.

A kedvezmény igénybevételéhez frissíteni vagy telepíteni kell az Ukrzaliznicja alkalmazását, majd a „3000” ikonra kattintva lehet aktiválni a kilométerkeretet. A jegy ára automatikusan levonásra kerül a bónusz-kilométerekből.

A felhasználás kizárólag saját részre vagy saját gyermek számára történhet, felnőtt családtagokra és ismerősökre nem.

A kormány döntése értelmében a programhoz nem rendelnek külön állami forrásokat, ugyanakkor olyan kompenzációs mechanizmusokat vezetnek be, amelyek biztosítják a vasúttársaság működésének stabilitását, többek között a prémiumszegmens dinamikus árképzését is.

A tervek szerint 2026 első negyedévében létrejön egy új állami mechanizmus is, amely kompenzálja a lakossági kedvezményes jegyárak és a valós működési költségek közötti különbséget – ez kulcsfontosságú a vasúti közlekedés fenntartásához a háború alatt.

Olekszij Kuleba miniszterelnök-helyettes szerint a frontvonal közelében élők támogatása kiemelt feladat, hiszen számukra az elérhető és megbízható közlekedés létfontosságú. A vasút továbbra is Ukrajna egyik legfontosabb stratégiai infrastruktúrája: biztosítja az evakuációkat, a humanitárius és diplomáciai küldemények szállítását, valamint a mindennapi személyszállítást is – miközben az orosz támadások folyamatosan veszélyeztetik működését.

Fontos tudnivalók

A jegyek csak saját maguknak vagy gyermeküknek válthatók.

Az 5 év feletti gyermekek külön 3000 km-es keretet kapnak, ha szerepelnek a szülő „Dija”-fiókjában.

A program csak a jegy árát fedezi; a kiegészítő szolgáltatások (ágynemű, tea, állatszállítás stb.) külön fizetendők.

A kilométerek nem válthatók pénzre.

A 3000 km nemcsak 2025 decemberében használható fel; a legtöbb helyet a vasúttársaság a januári, februári, októberi és novemberi „alacsony szezonban” biztosítja.

A fel nem használt kilométerek később átválthatók lesznek bónuszokra az „Ukrzaliznicja Vasbarátok” hűségprogramban (2026-tól).

A decemberben elérhető frontközeli járatok listája többek között a Mikolajiv–Barvinkove, Szumi–Kijev, Lemberg–Zaporizzsja, Harkiv–Ungvár, Aknaszlatina-Zaporizzsja, Záporozzsja–Munkács és Odessza–Zaporozzsja útvonalakat tartalmazza, valamint több InterCity+ 2. osztályú járatot is.

