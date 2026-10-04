Elítélték azt a férfit, aki játékpisztollyal rabolt ki egy italboltot Lembergben

Nagy Nikolett Közélet

Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy 40 éves férfit, aki játékpisztollyal rabolt ki egy italboltot Lembergben.

Az eset 2025 októberének végén történt. A férfi maszkban ment be az üzletbe, majd egy valódi fegyvernek tűnő játékpisztollyal megfenyegette az eladónőt, és követelte a kasszában lévő pénzt.

A nő félelmében átadta neki az 1275 hrivnyát, a férfi pedig elmenekült. A rendőrség a biztonsági kamerák felvételei alapján azonosította és elfogta a támadót.

A bíróságon a férfi elismerte bűnösségét. Elmondása szerint a rablás előtt alkoholt fogyasztott, majd pénz nélkül indult el az üzletbe, ezért vitte magával a játékpisztolyt, amely műanyag golyókat lőtt.

A Licsakivi Kerületi Bíróság rablás miatt négy év szabadságvesztésre ítélte.

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