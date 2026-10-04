Elítélték azt a férfit, aki játékpisztollyal rabolt ki egy italboltot Lembergben

Négy év börtönbüntetésre ítéltek egy 40 éves férfit, aki játékpisztollyal rabolt ki egy italboltot Lembergben.

Az eset 2025 októberének végén történt. A férfi maszkban ment be az üzletbe, majd egy valódi fegyvernek tűnő játékpisztollyal megfenyegette az eladónőt, és követelte a kasszában lévő pénzt.

A nő félelmében átadta neki az 1275 hrivnyát, a férfi pedig elmenekült. A rendőrség a biztonsági kamerák felvételei alapján azonosította és elfogta a támadót.

A bíróságon a férfi elismerte bűnösségét. Elmondása szerint a rablás előtt alkoholt fogyasztott, majd pénz nélkül indult el az üzletbe, ezért vitte magával a játékpisztolyt, amely műanyag golyókat lőtt.

A Licsakivi Kerületi Bíróság rablás miatt négy év szabadságvesztésre ítélte.

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