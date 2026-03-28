Elítéltek egy munkácsi édesanyát, aki koldulásra kényszerítette gyermekét

A Munkácsi Városi Kerületi Bíróság bűnösnek találta azt az édesanyát, aki nem gondoskodott három kisgyermekéről, verte és koldulásra kényszerítette kislányát – írja a Zaxid.net.

A bírósági ítélet szerint a nő 2023 és 2025 között erkölcstelen életmódot folytatott, és nem gondoskodott megfelelően gyermekeiről, ami társadalmi és intellektuális fejlődésük késéséhez vezetett. A nem megfelelő ellátás miatt a gyerekek tüdőgyulladásban szenvedtek, és a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházban kezelték őket. A nő megverte lányát, és arra kényszerítette, hogy kolduljon.

A bíróság az ítélet meghozatalakor figyelembe vette, hogy a vádlott korábban már volt elítélve lopásért, és próbaidejét töltötte, így 5 év 6 hónap börtönbüntetéssel sújtotta az édesanyát.

Kárpátalja.ma