Elítéltek egy munkácsi férfit, aki fenyegette élettársát és súlyosan megsebesítette az apját

A bíróság elítélt egy 27 éves munkácsi lakost, akit a rendőrség megalapozottan vádolt meg azzal, hogy súlyos testi sértést okozott egy helyi lakosnak, és azzal fenyegette meg élettársát, hogy megöli.

Az eset 2025. december 1-jén történt Munkácson. A férfi ittas állapotban bement a sértett otthonába, és konfliktust kezdett az élettársával és annak apjával.

A veszekedés során az elkövető egy kalapácsot vett elő, és trágár szavakat használva azzal fenyegette a nőt, hogy megöli. Később, az apjával való konfliktus során a vádlott egy kalapáccsal fejbe ütötte a férfit.

A támadás következtében a sértett súlyos testi sértést szenvedett.

által összegyűjtött bizonyítékok alapján a bíróság bűnösnek találta az elkövetőt a terhére rótt bűncselekményekben, és 6 év börtönbüntetésre ítélte.

Kárpátalja.ma