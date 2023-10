Elkezdődött a fokhagyma ültetése Kárpátalján

A kárpátaljai lakosok elkezdték a fokhagyma ültetését – tudatta október 19-én a goloskarpat.info internetes hírportál.

Az ősszel elvetett fokhagyma előnye, hogy nagyobb termést ad, mint a tavasszal ültetett. A fokhagymákat szeptember közepétől a tél beálltáig, december elejéig lehet ültetni.

A fokhagyma ára tavaly jelentősen emelkedett. Jelenleg 1 kilogramm átlagosan 160 hrivnya körül mozog. Megyénként és üzletenként változhat az ára, azonban a háború kitörése óta 120 hrivnya alá nem csökkent.

Az utóbbi időben több lakos is úgy döntött Kárpátalján, hogy maga termeszti meg a szükséges zöldségeket, ezzel is spórolva.

Idén sokkal több kerti zöldséget vetettek el az emberek, mint a háború előtti időszakban.

Az ukrán hagyományok szerint az őszi fokhagymát még november 8-a előtt, Szoloniki Szent Demeter napja előtt el kell ültetni, és sok kárpátaljai követi is a hagyományokat.

A Perecsenyi járásban úgy tartják, hogy a novembert meg kell várni, azonban arra figyelnek, hogy november 8-ig elültessék a zöldséget.

A megtermett fokhagymát sokféleképpen hasznosítják: nyersen is fogyasztják, de párolva, savanyítva is finom, valamint fűszerként is használják az ételek ízesítéséhez.

A fokhagymát a népi gyógyászatban is előszeretettel használják: antibakteriális tulajdonsága ismert, de hatásos köhögés csillapítására, influenza ellen, fogfájás ellen, valamint erősíti az ínyt és az ereket.

