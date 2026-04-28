Elkezdődött a kullancsszezon Kárpátalján

A meleg beköszöntével a kullancsszezon a szokásosnál korábban kezdődött a régióban – figyelmeztet a mukachevo.net internetes hírportál.

A szakértők szerint ezek a kullancsok komoly veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre, mivel különféle fertőzések hordozói. A legveszélyesebb betegségek közé tartozik a Lyme-kór és a vírusos agyvelő- és agyhártyagyulladás (kullancsencephalitis).

Az orvosok hangsúlyozzák, hogy a kullancsokkal nemcsak az erdőben lehet találkozni. Városi parkokban, tanyákon, sőt magánházak közelében is megtalálhatók. A kullancsok kutyák és macskák szőrével is bejuthatnak az otthonokba, ami növeli az emberekkel való érintkezés kockázatát.

Az orvosok azt tanácsolják a gazdiknak, hogy rendszeresen kezeljék kedvenceiket speciális megelőző szerekkel, minden séta után vizsgálják meg őket, és a szabadban tartózkodás után ellenőrizzék magukat és gyermekeiket.

Parkokban vagy erdőkben sétálva ajánlott világos színű ruházatot választani, és amennyire csak lehetséges, befedni a testet a csípés kockázatának csökkentése érdekében.

Ha a testünkön kullancsot találunk, az orvosok azt tanácsolják, hogy ne essünk pánikba, óvatosan távolítsuk el, és lehetőség szerint kérjünk orvosi segítséget. A kullancsot laboratóriumi vizsgálatra is elküldhetjük. Csípés után fontos, hogy több héten keresztül gondosan figyeljük a közérzetünket.

