Áthelyezik az ellenőrzőpontot Perecsenyben

A Perecsenyi Városi Tanács tájékoztatása szerint a vasúti átjáró közelében működő ellenőrzőpont (blokposzt) elhelyezkedése jelentős forgalmi nehézségeket okoz. A járművek torlódnak, a közlekedés pedig gyakran lelassul vagy teljesen leáll, különösen a csúcsidőszakokban.

A városvezetés a határőrséghez fordult, kérve, hogy a blokposztot helyezzék át a település határain kívülre.

A tervek szerint az új ellenőrzőpontot Perecseny bejáratánál, a Nagyberezna felőli oldalon állítják majd fel a közeljövőben.

Kárpátalja.ma