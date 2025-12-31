Előzetes letartóztatásban egy férfi, aki kiskorú ellen követhetett el bűncselekményt

Megrázó bűncselekmény történt Kárpátalján, a Técsői járás egyik településén. A hatóságok szerint egy 67 éves helyi lakos szeméremsértő cselekményeket követett el egy nyolcéves kislánnyal a saját tulajdonában lévő kisbolt alagsorában.

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség tájékoztatása alapján a férfi a gyermek szomszédja, aki feleségével együtt egy kisebb élelmiszerüzletet üzemeltet. A kislány korábban többször járt a boltban édesanyjával, ezért amikor egy alkalommal egyedül ment el fagylaltot vásárolni, nem merült fel benne gyanú.

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi az üzlet pincéjébe csalta a gyermeket, ahol kettesben maradva szeméremsértő cselekményeket követett el vele szemben. A történtek után arra kérte a kislányt, hogy ne mondja el senkinek, mi történt. Az esetről végül az édesanya értesítette a rendőrséget, miután tudomást szerzett a történtekről.

A gyanúsított ellen kiskorú sérelmére elkövetett szeméremsértés bűntette miatt indult eljárás (Ukrajna Büntető Törvénykönyve 156. cikkének 2. része). A férfit előzetes letartóztatásba helyezték, óvadék megállapításának lehetősége nélkül.

Amennyiben a bíróság bűnösnek találja, a törvény értelmében 5-től 8 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat, valamint legfeljebb három évre eltilthatják bizonyos tisztségek betöltésétől vagy meghatározott tevékenységek gyakorlásától.

Kárpátalja.ma