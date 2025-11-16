Eltörlik a papíralapú katonakönyveket Ukrajnában

Ukrajnában megkezdődött a Fegyveres Erők és az Állami Speciális Szállítási Szolgálat átmenete a katonai regisztrációs okmányok új rendszerére. Ennek eredményeként eltörlik a papíralapú katonakönyveket – a katonák fokozatosan új ID formátumú katonai regisztrációs okmányokat kapnak. Az új okmányok regisztrációja és kiadása 2025. november 1-jén kezdődött el, a folyamat időbe telik.

A folyamatot Darja Taraszova ügyvéd ismertette.

Az új ID kártya a katonai regisztrációs igazolvány formájában készül (military identification card), érintős vagy érintőmentes elektronikus adathordozóval, amely alkalmas a hivatalos adatok olvasására és védelmére.

Az „Armija+” alkalmazásban elektronikus formátumban is biztosítva van, amennyiben annak technikai része megvalósul. Így a katonáknak a dokumentum két egyenértékű változata lesz – egy fizikai és a digitális. Mindkettőnek egyforma jogi ereje van.

Ugyanakkor a hadkötelesek nem kaphatnak ilyen igazolványt – azt kizárólag katonai állomány számára állítják ki.

Az igazolvány elkészítése a megrendeléstől számított legfeljebb 20 naptári napot vesz igénybe. A mozgósítás során az ID-dokumentumot nem azonnal adják ki: a toborzóközpontok ideiglenes igazolást állítanak ki egy meghatározott formában. Ha a személyt közvetlenül egy katonai egységhez hívják be, az igazolást ott kell, hogy kiállítsák három napon belül. Az új dokumentum kézhezvételéig a katona ezt az igazolást a személyi igazolvánnyal együtt használja.

Ki adja ki az ID-kártyát?

A hadseregben szolgáló katonáknak nem kell kérvényeznie az ID-kártya elkészítését – ezt a parancsnokság végzi el. Az első megrendelést a személyi állományba való regisztrációt követő öt napon belül, jelentős számú újonc honvéd érkezik egyidőben – 15 napon belül kell leadni.

Az ID-kártya pótlása elvesztése, megrongálódása, lejárati dátuma vagy a személyes adatok megváltozása esetén szintén a szükséges dokumentumok benyújtását követő öt napon belül történik. A papír alapú igazolványok cseréje esetében nincsenek külön határidők meghatározva.

A védőnek ugyanakkor kötelessége bejelenteni a dokumentum pótlásának szükségességét, ha adatai megváltoztak, a kártya lejár, a dokumentum annyira megsérült, hogy lehetetlenné válik az információk olvasása vagy írása, vagy a kártya elveszett. Az ID kártya tíz évig érvényes.

Forrás: karpat.in.ua