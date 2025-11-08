Eltűnt egy idős nő Kárpátalján

Egy idős nő felkutatásában kérik a kárpátaljai lakosok segítségét – adta hírül a zakarpattya24.com hírportál szombaton.

A hölgy a huszti járási Tiszakirva (Kriva) lakosa. A rokonai szerint november 8-án reggel ment el otthonról, és azóta nem tért haza. Szemtanúk szerint a közeli erdőben sétált, és Rákospatak (Horbki) felé tartott.

A családja nagyon aggódik az idős nőért, mivel elmondásuk szerint demenciában szenved, és előfordulhat, hogy semmire sem emlékszik.

Amennyiben bármilyen információval rendelkezik az eltűnt tartózkodási helyéről, hívja a 0982113550-es telefonszámot.

