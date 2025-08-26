Eltűnt egy 22 éves férfi a Huszti járásban
Eltűnt egy 22 éves fiatal férfi a huszti járási Lipcsemezőről.
Vaszil Hobant legutóbb augusztus 25-én reggel látták, amikor Huszt irányába indult, azóta azonban nem adott életjelet magáról – közölték a közösségi médiában.
A család és barátai elmondása szerint a telefonja ki van kapcsolva, hollétéről nincs információ. Egyes szemtanúk szerint a fiatal férfit a falu közelében, az erdőnél látták, ám ezt az értesülést hivatalosan nem erősítették meg.
A keresés jelenleg is tart. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki bármilyen információval rendelkezik Vaszil hollétéről, értesítse a rendőrséget.