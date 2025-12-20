Eltűnt férfit keresnek az Ungvári járásban

Eltűnt az ungvári járási Ungtölgyes (Dubrivka) község egyik lakosa, az 1956-os születésű Kozel Volodimir – adta hírül a zakarpattya24.com hírportál szombaton.

A férfi december 16-án, 15 óra körül ment el otthonról, és azóta sem tért haza. A helyi térfigyelő kamerák felvételei alapján eltűnésekor világosbarna nadrágot, kék kabátot és fekete sapkát viselt.

Amennyiben rendelkezik bármilyen információval az eltűnt férfi hollétét illetően hívja a 093 789 35 87-es telefonszámot, vagy értesítse a rendőrséget.

Kárpátalja.ma