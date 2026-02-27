Eltűnt egy férfi a Beregszászi járásban

Eltűnt személyt keresnek a Beregszászi járásban. A férfi arcképét és adatait egy Facebook-csoportban .

A megosztott információk szerint az 1996. július 7-én született Marhitics Vitalij Viktorovics ez év február 8-án hagyta el remetei (Alsó- vagy Felsőremete, Nagybereznai kistérség) otthonát, és azóta nem adott életjelet magáról.

A bejegyzésben kiemelik, hogy személyi igazolványát és katonai regisztrációs okmányát magánál tartotta.

Kérik, hogy amennyiben bárki találkozott vele február 8-át követően, vagy tudomása van hollétéről, tárcsázza a +380957828009-es telefonszámot.

