Eltűnt személy keresésében kérnek segítséget a hozzátartozók

Egy a legnagyobb közösségi oldalon terjedő bejegyzés szerint eltűnt és keresik Jaró Zoltán 46 éves nyíregyházi lakost. Értesülésünk van arról, hogy a férfi beregsomi származású.

Jaró Zoltánnak október 28-án veszett nyoma, utolsó ismert tartózkodási helye a budapesti Nyugati pályaudvar. Eltűnésekor fekete baseballsapkát és kék színű, ujjatlan kapucnis dzsekit viselt. A bejegyzés szerint az eltűnt személy korábban sztrókot kapott, aminek következtében beszédközpontja sérült.

A hozzászólásokból kiderül, hogy hozzátartozói megtették a bejelentést a rendőrségen, így, aki információval rendelkezik az eltűnt személy hollétéről, tárcsázza a 112-es szegélyhívó számot.

