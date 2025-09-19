Eltűnt ukrán lányt keresnek Lengyelországban

Egy 16 éves ukrán lány, Natalija Jaszkevics tűnt el a lengyelországi Oświęcim (ismertebb, német nevén: Auschwitz) városából – tudósít az inpoland.net hírportál.

A lány után a helyi rendőrség is kutat. Natalija utoljára szerda délután beszélt telefonon családjával. Ezt követően nem tért haza, holléte ismeretlen.

A közölt információk szerint Natalija Jaszkevics 165 centiméter magas, vékony testalkatú, kék szemű és sötét, vállig érő haja van, benne rózsaszín tincs. A lány szemüveget hord, eltűnésekor sötét ruhát viselt.

A rendőrség kéri, aki információval rendelkezik Natalija Jaszkevics lehetséges hollétéről, azonnal hívja az oświęcimi rendőrséget telefonon (47 83 26 280). Bejelentés tehető a 112-es segélyhívó számon is.

Kárpátalja.ma

Forrás: inpoland.net