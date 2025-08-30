Eltűntek napja: Ukrajnában több mint kétezer gyermeket keresnek

Az eltűnt személyek világnapját minden év augusztus 30-án méltatják. A világnapot az Amnesty International nemzetközi emberjogi szervezet kezdeményezte, és 2000 óta tartják meg.

Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter az eltűntek napja kapcsán felhívta a figyelmet az 1698-as forróvonalra, amely az eltűnt személyek hozzátartozóinak nyújt segítséget.

Az ukrán belügyminisztérium közleménye szerint az eltűnt személyek osztálya Artur Dobroszerdov vezetésével működik.

Idén már több mint 8,5 ezer kérelem és közel 36,5 ezer telefonhívás érkezett be, személyes fogadásokon pedig több mint 2,5 ezer ukrán állampolgárnak adtak tanácsot.

Klimenko fontos lépésnek tartja a digitalizálást. A hozzátartozók online kivonatot kérelmezhetnek az egységes nyilvántartásból eltűnt szerettükről. Eddig 2 483 kérelem érkezett, ebből 2 106-ot dolgoztak fel.

Az ukrán rendőrség augusztus 30-i adatai szerint jelenleg 2 193 eltűnt kiskorút keresnek Ukrajnában. A háború kezdete óta 44 954 gyermeket találtak meg.

Kárpátalja.ma

