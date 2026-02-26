Elütöttek egy gyermeket Perecsenyben

Egy 9 éves kislányt ütöttek el a gyalogátkelőhelyen Perecsenyben február 26-án reggel.

A gyermek édesanyjával együtt az iskolába tartott, amikor, az Uzsanszkij utcán, a kijelölt gyalogátkelőn egy Toyota márkájú személygépkocsi elütötte.

Az édesanya nem sérült meg, a kislányt könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.

A járművet vezető férfi nem állt alkoholos befolyásoltság alatt. Elmondása szerint a szemébe sütő nap miatt nem észlelte időben a gyalogátkelőn áthaladókat.

