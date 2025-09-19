Bíróság elé állnak az embercsempész álmentősök

Két harkivi és egy kárpátaljai lakos bűnügyi pere veszi kezdetét a napokban. A férfiakat hadköteles korú személyek külföldre csempészésével vádolják – olvasható a kárpátaljai rendőrség Facebook-oldalán.

Az elkövetők idén júliusban buktak le a rahói járási Mezőháton (Lazescsina).

A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a két belső-ukrajnai gyanúsított egy 33 éves férfi szállítását szervezte meg Harkiv megyéből Kárpátaljára. A szállítást egy harkivi vállalat tulajdonában álló mentőautóval szervezték meg. Az álcázás érdekében maguk az elkövetők is mentős egyenruhát viseltek.

A terv szerint a megrendelőnek egy rahói lakos segített volna az illegális átkelésben az ukrán–román határon. A vádlottak 10 000 dollárt kértek a szolgáltatásért.

A rendőrség az embercsempészet mindhárom résztvevőjét őrizetbe vette, akik a napokban állnak törvényszék elé. Az eljárást a Técsői Kerületi Ügyészség végzi.

A vádlottak akár kilenc évig terjedő börtönbüntetésre is számíthatnak, a halmazati büntetés három év közügyektől való eltiltás és vagyonelkobzás is lehet.

