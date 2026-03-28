Embercsempészet gyanújával vettek őrizetbe három férfit a Beregszászi járásban

A kárpátaljai rendvédelmi szervek őrizetbe vették egy bűnbanda tagjait, akik hadköteles férfiak illegális határátlépésében segédkeztek – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata március 28-án.

A rendőrség közleménye szerint az illegális határátlépést három személy szervezte meg. Egy 21 éves lembergi, valamint egy 22 és 24 éves csernyivci megyei lakos férfiakat keresett, akiknek felajánlották, hogy segítenek az államhatár illegális átlépésében. Közülük ketten egy BMW márkájú személyautóval szállították le az „ügyfeleket” Ternopil megyéből Kárpátaljára. A harmadik bűntárs egy Citroën márkájú gépkocsival a határövezetbe, Dédába fuvarozta a férfiakat.

Az egyik gyanúsítottat akkor vették őrizetbe, miután 10 800 dollárt vett át két személy illegális szállításáért. Ezzel egyidejűleg a két bűntársát a munkácsi járási Dunkófalva (Obava) közelében tartóztatták le.

A rendfenntartók készpénzt, mobiltelefonokat és a két járművet is lefoglalták. A három férfit előzetes letartóztatásba helyezték.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A három férfit akár 9 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik.

