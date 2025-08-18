Embercsempészet gyanújával vettek őrizetbe egy tanárt Kárpátalján

A Kárpátaljai Rendőrség tájékoztatása szerint a Técsői kistérségben őrizetbe vettek egy földrajztanárként dolgozó férfit, aki a gyanú szerint katonaköteles korú állampolgárok külföldre szökését segítette.

A rendvédelmi szervek az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) embereivel közösen csaptak le a 34 éves királymezői (Uszty-Csorna) lakosra. A férfi a jó helyismeretének köszönhetően a hivatalos ellenőrzőpontokat elkerülő útvonalakat dolgozott ki, hogy hadköteleseket segítsen az illegális határátlépésben.

A rendőrség munkatársainak sikerült kideríteniük, hogy a gyanúsított éppen egy újabb ügyfele Romániába juttatását tervezte a Tisza folyón keresztül, akitől a segítségért 5500 dollárt kért.

A hivatalos szervek éppen akkor érték tetten az embercsempészt, amikor az egy 30 éves bustyaházi (Bustino) férfitól vette át az összeget. A pénz mellett két mobiltelefont is lefoglaltak.

A gyanúsított előzetes letartóztatásba került, az eljárást a Técsői Kerületi Ügyészség végzi.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: a Kápátaljai Rendőrség Facebook-oldala