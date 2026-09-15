Emberkereskedelem gyanújával tartóztattak le egy 25 éves férfit Técsőn

A rendőrség őrizetbe vett Técsőn egy 25 éves férfit, aki a gyanú szerint 15 ezer dollárért segített volna egy harkivi férfinak illegálisan átlépni az ukrán–román határt – tudatta a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata.

A Técsői Járási Rendőrkapitányság munkatársai az Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SZBU) és az Állami Határőrszolgálattal együttműködve leplezték le a Gányán (Hanicsi) élő férfi tevékenységét.

A hatóságok megállapították, hogy a 25 éves férfi újabb ügyfelet készült Romániába juttatni. A gyanú szerint 15 ezer dollárért eligazítást tartott egy harkivi férfinak, és részletesen elmagyarázta neki, hogyan kelhet át az országhatáron, amely egy hegyi folyó mentén húzódik.

A férfit akkor vették őrizetbe, amikor átvette a pénzt az ügyféltől. A helyszínen a nyomozók 15 ezer dollárt, egy mobiltelefont, valamint egy Skoda Octavia típusú személygépkocsit foglaltak le. A rendőrség szerint a férfi ezzel az autóval szállította az illegálisan távozni készülőket a határ közelébe.

A Técsői Járási Rendőrkapitányság a Técsői Járási Ügyészség ügyészi felügyelete mellett gyanúsítottként hallgatta ki a férfit.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

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