Emléktáblát avattak egy elesett kárpátaljai határőr tiszteletére

Emléktáblát avattak a huszti járási Keselymező (Koselevo) település iskolájának falán az elesett határőr, Jurij Havjanec tiszteletére – adta hírül az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya október 4-én.

A katona a település iskolájában tanult, majd több mint 15 éven át szolgált a munkácsi határőrségnél. A teljes körű orosz invázió kezdete után Ukrajna keleti részén teljesített harci feladatokat.

Jurij Havjanec 2024. január 14-én vesztette életét a Luhanszk megyei Bilohorivka közelében.

Az emléktábla avatásán a katona hozzátartozói, egykori bajtársai, katonák, valamint az iskola tanulói és pedagógusai is részt vettek.

Az iskola falán elhelyezett emléktábla ezentúl nap mint nap emlékezteti a diákokat az intézmény egykori tanulójára.

Kárpátalja.ma

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