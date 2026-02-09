Feszült az energetikai helyzet Kárpátalján

A jelenlegi energetikai helyzet komoly kihívások elé állítja Kárpátalját – hívta fel a figyelmet Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere. Tájékoztatása szerint az orosz tömeges támadások következtében leállt a burstini hőerőmű Ivano-Frankivszk megyében, amely korábban meghatározó szerepet töltött be Kárpátalja villamosenergia-ellátásában.

A polgármester közlése szerint az energetikai infrastruktúra túlterhelt, az áramszünetek ütemezése kiszámíthatatlan, ami jelentős nehézséget okoz a vállalkozások működésében és a lakossági ellátás biztosításában.

Babják Zoltán ugyanakkor hangsúlyozta: a nehéz körülmények ellenére számos helyi vállalkozás továbbra is működik, megőrzik a munkahelyeket, és biztosítják az alapvető termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Köszönetét fejezte ki azoknak a gazdasági szereplőknek, akik az energiaválság idején is folytatják tevékenységüket és eleget tesznek adófizetési kötelezettségeiknek.

A polgármester kiemelte, hogy az önkormányzat jelenleg jelentős erőforrásokat fordít az egészségügyi intézmények, oktatási létesítmények, a vízellátás, a szociális intézmények, valamint a melegedők folyamatos működésének biztosítására. E feladatok ellátásának pénzügyi alapját nagyrészt a helyi vállalkozásoktól származó adóbevételek adják.

A polgármester külön megköszönte az alapvető termékeket forgalmazó üzletek, a gyógyszertárak, valamint a szolgáltató- és gyártóvállalatok munkáját, amelyek a jelenlegi helyzetben kiemelt társadalmi szerepet töltenek be.

Babják Zoltán jelezte továbbá, hogy a városi tanács nyitott az együttműködésre, és kész technikai vagy szervezési támogatást nyújtani a vállalkozások működésének stabilizálása érdekében.

A közlemény szerint a jelenlegi válsághelyzetben a közösség, a vállalkozók és az önkormányzat együttműködése elengedhetetlen a település működőképességének megőrzéséhez.

