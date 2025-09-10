Erdőtüzet okozott egy nő a Huszti járásban
Természetkárosítás vádjával gyanúsít egy negyvenéves oláhcsertészi (Pidhirne) lakost az ügyészség – adta hírül a Kárpátaljai Megyei Nemzeti Rendőrség honlapján.
A nyomozás során kiderült, hogy a vádlott 2025 márciusában saját telkén gyújtotta meg a száraz aljnövényzetet, a tüzet azonban nem tudta kordában tartani. A lángok átterjedtek az Elvarázsolt Vidék Nemzeti Park területére is.
A tűz következtében több mint 47 hektárnyi terület pusztult el, ebből közel 7,5 hektár erdő. Az okozott kár értéke meghaladja a 24 millió hrivnyát.
Forrás: zk.npu.gov.ua
