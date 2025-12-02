Eredményes évet zárt a Területi Szociális Szolgáltató Központ

A Beregszászi Városi Tanács kiemelt feladatai közé tartozik, hogy megfelelő ellátást és támogatást biztosítson az időseknek, a fogyatékkal élőknek és mindazoknak, akik egészségi állapotuk miatt segítségre szorulnak. A kistérségben működő Területi Szociális Szolgáltató Központ évek óta ennek a küldetésnek a jegyében végzi munkáját, amelyet több alkalommal is megyei szinten ismertek el.

A központ éves munkájáról Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője adott tájékoztatást hivatalos oldalán december 2-án.

A december 1-jei adatok szerint az állandó bentlakást biztosító részleg összesen 19 gondozottat lát el.

Beregszászban 10 fő (8 nő és 2 férfi),

Váriban 9 fő (8 nő és 1 férfi) részesül támogatásban.

Az intézményben jelenleg négy szabad férőhely érhető el, amelyeket a hatályos jogszabályok szerint lehet igénybe venni.

A Területi Központ egyik legfontosabb szolgáltatása az otthoni szociális gondozás. A részleg 27 szociális munkása nap mint nap több tíz kilométert tesz meg azért, hogy segítséget nyújtson 329 rászorulónak.

A városban 16 szociális munkás gondoz 246 főt,

Az elöljárói körzetekben 11 munkatárs segít 83 gondozottnak.

A városi tanács és jótékonysági szervezetek támogatásának köszönhetően az idei évben jelentős fejlesztések valósultak meg az intézményben:

kicserélték a régi ágyakat modern, masszázsfunkcióval ellátott típusokra,

új matracokat és éjjeliszekrényeket szereztek be,

a régi radiátorok helyére modern, kerámia fűtőtestek kerültek,

több helyiségben felújítást végeztek.

A gondozottak támogatásában jelentős szerepet vállalt a Kárpátaljai Református Egyház diakóniai osztálya is, amely havonta mintegy 180 fő számára biztosít meleg ebédet. Emellett a Kárpátaljai Fejlesztési és Tanácsadó Központ – Advance Jótékonysági Alapítvány az év során 351 élelmiszercsomagot juttatott el a rászorulóknak.

Babják Zoltán polgármester köszönetét fejezte ki a Területi Központ vezetésének és teljes csapatának: Janohin Mikola igazgatónak, File Annának, az igazgatóhelyettesnek, valamint Koucs Máriának, az otthoni szociális gondozás osztályvezetőjének, továbbá minden munkatársnak, akik nap mint nap odaadással és elhivatottsággal végzik munkájukat.

A Területi Szociális Szolgáltató Központ nem csupán szolgáltatásokat nyújt, hanem figyelmet, emberséget és törődést is. Amennyiben valakinek segítségre van szüksége, a város arra biztat minden érintettet, hogy forduljon bizalommal az Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központhoz – áll a tájékoztatásban.

