Erős széllökésekre figyelmeztetnek Kárpátalján

Július 3-án a délutáni és esti órákban megerősödő szélre figyelmeztetnek a meteorológusok Kárpátalján.

Az előrejelzés szerint a megye nyugati részének nagyobb területén, valamint Ungváron az északnyugati szél időnként viharossá fokozódhat. A széllökések sebessége elérheti a 15–20 métert másodpercenként.

A szakemberek arra kérik a lakosságot és a térségbe érkezőket, hogy legyenek körültekintőek, lehetőség szerint kerüljék a fák, reklámtáblák és elektromos vezetékek közvetlen közelét, valamint ne parkolják járműveiket fák vagy más instabil szerkezetek alá.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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