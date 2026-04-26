Kárpátalján már négyszer riasztották a tűzoltókat az erős szél miatt

Kárpátalja nagy részén és a megyeközpontban is szokatlanul erős északnyugati szél fúj. A széllökések helyenként 24 m/s erősségűek.

A Szuszpilne hírportál értesülései szerint megyénkben már négyszer riasztották a tűzoltókat kidőlt fák miatt.

A négy esetből kettőben fák dőltek az úttestre, egy esetben pedig parkoló autókra zuhant egy faág Ungváron. Sérülés egyik helyszínen sem történt.

Nyitókép: letört faág az Ung-parti sétányon, Facebook/Юрій Ломакін