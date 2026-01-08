Érvénytelenné válhat a személyi igazolvány

Az Ukrán Állami Migrációs Szolgálat hivatalos tájékoztatást tett közzé azokról az esetekről, amikor Ukrajna állampolgárának személyazonosító igazolványa érvénytelenné válik. A szabályok be nem tartása komoly kellemetlenségeket okozhat a mindennapi ügyintézés során.

Sok kárpátaljai számára a személyi igazolvány csupán egy irat a pénztárcában, amelyre csak banki vagy postai ügyintézéskor van szükség. A jogszabályok azonban egyértelműek: számos olyan eset létezik, amikor az okmány automatikusan érvényét veszti. Ez ellehetetlenítheti a szociális juttatások igénylését, a nyugdíj ügyintézését vagy bármilyen hivatalos jogügyletet.

A migrációs szolgálat közlése szerint a személyi igazolvány cseréje kötelező az alábbi esetekben:

Személyes adatok megváltozása vagy hibák

Név- vagy vezetéknév-változtatás (például házasságkötés után), illetve bármilyen adateltérés esetén a régi igazolvány automatikusan érvénytelenné válik. Ugyanez vonatkozik az adminisztratív hibákra is, például elírásokra a születési dátumban vagy a lakóhely megnevezésében.

Adóazonosító jel megjelenése vagy törlése

A személyi igazolványt akkor is cserélni kell, ha az adóazonosító számot valaki megkapta vagy hivatalosan visszautasította, és ez az adat korábban nem szerepelt a dokumentumban.

A régi, könyvalakú személyi igazolványok külön szabályai

Az 1994-es mintájú, könyvformátumú személyi igazolvánnyal rendelkezőknek kiemelten figyelniük kell az életkorhoz kötött kötelezettségekre. A jogszabály értelmében 25 és 45 éves korban 30 napon belül új fényképet kell beragasztani.

Ennek elmulasztása esetén a dokumentum érvénytelenné válik, és azt már csak modern ID-kártyára lehet cserélni.

A személyi igazolványt ki kell cserélni akkor is, ha annak állapota nem teszi lehetővé a tulajdonos egyértelmű azonosítását vagy az adatok leolvasását. Ilyennek számít:

szakadt vagy hiányos oldalak,

elhasználódott, felismerhetetlen fénykép,

sérült pecsétek, bélyegzők vagy elektronikus chip (ID-kártyák esetében),

olyan kopás, amely miatt nem olvasható a név, a sorszám vagy a kiállító hatóság.

A személyazonosító okmány időben történő cseréje nem puszta formalitás, hanem a jogbiztonság alapja. Kárpátalján – különösen a határ menti térségekben – a dokumentumok ellenőrzése mindennapos. Egy érvénytelen személyi igazolvány bankszámlák zárolásához, támogatások elvesztéséhez vagy hivatalos ügyintézés ellehetetlenüléséhez vezethet.

Ellenőrizze személyi igazolványa állapotát. Amennyiben az elhasználódás jelei láthatók rajta, vagy közeleg a 25. vagy 45. életévének betöltése, érdemes mielőbb felkeresni a CNAP-ot vagy a migrációs szolgálat területileg illetékes irodáját.

