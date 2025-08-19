Év végéig járőröket helyeznének ki minden kistérségbe

A Belügyminisztérium terve szerint 2025 végére minden ukrajnai kistérségben saját rendőrjárőr és mentőtiszt teljesítene szolgálatot. Kivételt csak a fronthoz közeli helységek képeznek majd – jelenti Ihor Klimenko belügyminiszterre hivatkozva az Ukrinform.ua.

A miniszter szerint fontos, hogy vészhelyzetben a segítségnyújtás a lehető leggyorsabb legyen. A hatóságok kiérkezésére – elmondása szerint – egyes településeken eddig akár egy-másfél órát is várhatott a segélykérő. Az új körzeti megbízott rendőröknek azonban húsz percen belül a helyszínre kell érniük. Ezzel együtt a lakosság biztonságérzete is növekedni fog.

A belügyminiszter emlékeztetett továbbá, hogy a Mentőtisztet minden kisközségbe elnevezésű kormányprogram megvalósítása is sikeres. A programba több mint 600 szakembert vontak már be Ukrajna-szerte. Mint fogalmazott:

„Év végére a kistérségek 100 százalékát lefedi majd ez a projekt. Jelenleg 2400 mentőtiszt képzése folyik, akik decemberig munkába állnak, és együtt dolgoznak majd a helyi rendfenntartókkal és önkéntes tűzoltókkal.”

