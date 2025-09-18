Evakuációs vonat érkezett Dnyipropetrovszk megyéből Munkácsra
Két felnőtt és két gyermek érkezett szeptember 17-én evakuációs vonattal Kárpátaljára – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán szerdán.
A munkácsi vasútállomáson mentősök, önkéntesek és a Vöröskereszt munkatársai fogadták őket. A szakemberek segítséget nyújtottak a poggyászok szállításában, pszichológiai támogatást biztosítottak, és elszállították őket ideiglenes szálláshelyükre.
A veszélyes területekről folyamatosan zajlik az emberek kimenekítése. Kelet-Ukrajnából hetente érkezik evakuációs vonat megyénkbe.