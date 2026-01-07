Extrém fagyok érkeznek Kárpátaljára: akár -20°C is lehet a hegyvidéken

Erős hidegfront érkezik Kárpátaljára: a következő napokban a hőmérséklet a magasabb hegyvidéki területeken akár -20°C-ig süllyedhet – közölte a helyi meteorológiai előrejelzés.

A legnagyobb hidegre a Munkácsi járás hegyvidéki községeiben, valamint az Ökörmező és Rahó környéki településeken kell számítani. Az Alsószinevéri kistérségben a hőmérséklet akár -17°C-ig is csökkenhet, míg Perecseny környékén -15°C-ot mérhetnek. A Róna-havasokban a fagy még ennél is erősebb lehet.

A január második dekádja ígérkezik a legzordabbnak: a völgyekben az éjszakai hőmérséklet -12 és -18°C között alakul, a magasabb hegyvidéki területeken azonban stabilan -22°C körül maradhat. A következő hetekben várhatóan 25–30 cm friss hó hullik, így a január összességében 1,5–2°C-kal hidegebb lesz az átlagosnál, az elmúlt évek egyik legzordabb hónapját jelezve.

A magasabb hegyvidéki községekben, így Ökörmező környékén és a Szinevéri Nemzeti Park területén különösen komoly kihívást jelenthet a hideg, és a jelentős hóesés miatt a látótávolság akár 200 méterre is csökkenhet, ami fokozott veszélyt jelent a közlekedésben. A helyi lakosoknak különösen fontos az óvatosság, valamint a fűtési és energiagazdálkodás elővigyázatos kezelése.

Bár a történelmi rekordok Kárpátalján -30°C körül alakultak, a mostani hideghullám hossza különleges: a meteorológiai előrejelzések szerint tíz napnál hosszabb időn át marad fagypont alatt a hőmérséklet.

A február első felében rövid enyhülés várható, majd újabb hideghullám érkezik. A szakemberek szerint a február átlagosan 20%-kal havasabb lesz a megszokottnál, a fagyok pedig legalább kétszer visszatérnek a hónap során. A tavasz idén valószínűleg csak március közepén köszönt be tartósan.

A helyi meteorológusok azt tanácsolják, hogy mindenki folyamatosan kövesse a friss előrejelzéseket, különösen a magasabb hegyvidéki térségekben, ahol a hó és a fagy a közlekedést és a mindennapi életet is jelentősen befolyásolhatja.

