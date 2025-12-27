Ezentúl gyógyszereket is árulhatnak az ukrán benzinkutakon

Az ukrán Minisztertanács úgy döntött, engedélyezi a vény nélkül kapható gyógyszerek benzinkutakon történő értékesítését – közölte Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma a Facebook-oldalán december 26-án.

A bejegyzésben kiemelték, hogy a gyógyszerek árusítása csak engedély alapján és számos feltétel teljesülése esetén lehetséges. Fontos szempont többek között a gyógyszerek tárolási feltételeinek betartása, és egy olyan helyiség kialakítása, amelyen a gyógyszerek más áruktól elkülönülve vannak kihelyezve. Elengedhetetlen feltétel továbbá, hogy a gyógyszerek átvételét és minőségellenőrzését egy erre felhatalmazott gyógyszerészeti szakember végezze el.

A minisztérium szerint a döntés azt a célt szolgálja, hogy a vény nélkül kapható gyógyszerek olyan helyeken is hozzáférhetőek legyenek, ahol a gyógyszertárak instabil módon működnek vagy hiányoznak.

A benzinkút hálózaton viszont rendelkeznek a technikai képességekkel ahhoz is, hogy áramszünetek esetén is stabilan működjenek.

