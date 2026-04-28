Fagyokra figyelmeztetnek Kárpátalja-szerte

Április 28-án éjszaka és április 29-én reggel Kárpátalja nagy részén fagyokra kell számítani – közölte a megyei hidrometeorológiai központ.

A szakemberek előrejelzése szerint 0 és -3 Celsius-fok közötti hőmérsékletet mérhetnek.

Az ilyen időjárási körülmények veszélyt jelenthetnek a korai mezőgazdasági kultúrákra, valamint a kertekben és veteményesekben lévő növényekre is. A szakemberek arra kérik a lakosságot, különösen a gazdálkodókat, hogy tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket a növények fagy elleni védelme érdekében.

A közlekedőknek szintén fokozott óvatosságot javasolnak a reggeli órákban, mivel a hajnali fagyok miatt az utakon – főként a hegyvidéki szakaszokon – csúszós útfelületek alakulhatnak ki.

