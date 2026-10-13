Fagyokra figyelmeztetnek Kárpátalján

Október 14-én hajnalban és a reggeli órákban Kárpátalja nagy részén fagyokra kell számítani – figyelmeztetett a Kárpátaljai Hidrometeorológiai Központ.

A hőmérséklet a talajfelszínen és a levegőben egyaránt 0 és −5 °C közé süllyedhet. Beregszászban az éjszakai minimum várhatóan 1 °C körül alakul.

A fagy veszélyt jelenthet a mezőgazdasági növényekre, valamint a még be nem takarított terményekre.

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