Fagypont alá süllyed a levegő hőmérséklete éjszaka
Fagyokra figyelmeztetnek a meteorológusok Ukrajnában. Második fokozatú, narancssárga riasztás van érvényben az országban.
Erről az Ukrán Hidrometeorológiai Központ számolt be szombaton.
A bejegyzés szerint a levegő hőmérséklete jelentősen csökkenni fog Rivne, Voliny, Ternopil, Hmelnyickij, Lemberg, Ivano-Frankivszk, Csernyivci megyében, valamint Kárpátalján.
Október 20-án és 21-én éjszaka a nyugati területeken 0 és -4 °C közé süllyedhet a levegő hőmérséklete – áll a közleményben.