Fagyra figyelmeztetnek Kárpátalján

Rövid ideig tartó lehűlés érkezik Kárpátaljára – tudatta a mukachevo.net internetes hírportál.

A meteorológiai előrejelzések szerint április 7. és 9. között éjszakánként fagypont alá süllyed a hőmérséklet. A levegőben és a talaj mentén egyaránt 0°C és -3°C közötti értékek várhatók, ami ebben az időszakban különösen veszélyes lehet.

A szakemberek másodfokú, narancssárga riasztást adtak ki a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt. A lehűlés következtében fennakadások alakulhatnak ki az energetikai, építőipari és kommunális szolgáltatások működésében,

A fagy különösen a korán virágzó gyümölcsfákat veszélyezteti, így jelentős károk keletkezhetnek az idei termésben. A gazdáknak érdemes megtenniük a szükséges óvintézkedéseket a növények védelme érdekében.

